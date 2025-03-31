В Омске осудили экс-чиновника за взятку при передаче рынка в аренду

Центральный районный суд признал бывшего замдиректора департамента имущественных отношений городской администрации Евгения Кондратьева виновным в получении крупной взятки.
Следствием установлено, что с января по апрель 2023 года Кондратьев способствовал заключению договора аренды имущественного комплекса Центрального рынка Омска на льготных условиях. Выгодоприобретателем стала коммерческая структура, подконтрольная заместителю гендиректора АО ЛК «Зерно Сибири» Геннадию Ушакову. За это Кондратьев получил 970 тысяч рублей, которые потратил на покупку автомобиля Volkswagen Passat CC.
Благодаря вмешательству УФСБ России по Омской области удалось предотвратить незаконную передачу муниципального имущества в аренду и его последующую продажу. Рыночная стоимость объекта превышала 100 млн рублей.
По итогам судебного разбирательства Кондратьев был признан виновным по статье «Получение взятки в крупном размере» и приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере полученной взятки.
Ушаков признан виновным в даче взятки и получил четыре года колонии строгого режима со штрафом в 970 тысяч рублей.