В Омске осудили экс-чиновника за взятку при передаче рынка в аренду

Следствием установлено, что с января по апрель 2023 года Кондратьев способствовал заключению договора аренды имущественного комплекса Центрального рынка Омска на льготных условиях. Выгодоприобретателем стала коммерческая структура, подконтрольная заместителю гендиректора АО ЛК «Зерно Сибири» Геннадию Ушакову. За это Кондратьев получил 970 тысяч рублей, которые потратил на покупку автомобиля Volkswagen Passat CC.