Крымчанин хранил крупную партию наркотиков: ему дали условный срок

В Джанкойском районе местного жителя признали виновным в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Мужчина нашел сорванный куст конопли. Это растение он перевез на машине к себе домой. Крымчанин оборвал листья, сложил в стеклянный баллон, а затем спрятал в автомобильной шине во дворе.
«Незаконная деятельность осужденного выявлена и пресечена сотрудниками полиции», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденного оштрафовали на 50 тысяч рублей.