Бывший полицейский в Башкирии обвиняется в коррупции

В Башкирии заведено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника МВД. Его обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Следствие установило, что в период с 2014 по 2018 год обвиняемый систематически получал денежные вознаграждения от местного предпринимателя. Общая сумма незаконных выплат составила 2,5 миллиона рублей. Взамен полицейский оказывал покровительство незаконной деятельности по демонтажу металлических трубопроводов на территории Мелеузовского района.
После начала расследования сотрудник уволился из органов по собственному желанию. Однако прокуратура добилась через суд изменения формулировки увольнения на «в связи с утратой доверия».
Дополнительно в ходе проверки выявлены значительные поступления денежных средств на личные банковские счета обвиняемого, которые многократно превышали его официальные доходы. Прокуратура инициировала судебный процесс по обращению в доход государства незаконно полученных активов.
По решению суда в федеральный бюджет уже взыскано более 10 миллионов рублей. В качестве обеспечительной меры на имущество фигуранта — две квартиры, земельный участок, гараж и банковские счета — наложен арест.
Окончательное решение по делу пока не вступило в законную силу.
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