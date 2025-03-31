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Молдавского оппозиционера Лозован приговорили к шести годам тюрьмы

Молдавского оппозиционера Ирину Лозован приговорили к шести годам тюрьмы по делу о незаконном финансировании партии «Шор».

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на постановление суда.

«Лозован приговаривается к тюремному заключению сроком на шесть лет в полузакрытом пенитенциарном учреждении для женщин», — заявил судья Сергей Стратан.