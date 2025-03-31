Молдавского оппозиционера Лозован приговорили к шести годам тюрьмы

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на постановление суда.
«Лозован приговаривается к тюремному заключению сроком на шесть лет в полузакрытом пенитенциарном учреждении для женщин», — заявил судья Сергей Стратан.
Молдавского оппозиционера Ирину Лозован приговорили к шести годам тюрьмы по делу о незаконном финансировании партии «Шор».
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на постановление суда.
«Лозован приговаривается к тюремному заключению сроком на шесть лет в полузакрытом пенитенциарном учреждении для женщин», — заявил судья Сергей Стратан.