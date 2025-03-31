В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса

28 марта 2025 года в ходе спецоперации, организованной Департаментом экономических расследований при координации прокуратуры, выявлена преступная схема производства и сбыта снюса. Цех площадью более 1000 квадратных метров находился в Сайрамском районе.
Следствием установлена полная цепочка незаконного бизнеса — от поставки сырья и логистики до реализации продукции через оптовых поставщиков в Астане и Алматы.
В результате обысков в цехе и торговых точках изъяты более 10 млн упаковок снюса, более 14 тонн табака, оборудование для производства и упаковки и ароматизаторы и ядовитые примеси.
В отношении организаторов и участников преступной группы начато досудебное расследование по статье 301−1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.