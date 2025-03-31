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В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех по производству снюса

В Туркестанской области пресечена деятельность нелегального мини-завода по производству некурительных табачных изделий (снюса), сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Источник: Пресс-служба прокуратуры Туркестанской области

28 марта 2025 года в ходе спецоперации, организованной Департаментом экономических расследований при координации прокуратуры, выявлена преступная схема производства и сбыта снюса. Цех площадью более 1000 квадратных метров находился в Сайрамском районе.

Следствием установлена полная цепочка незаконного бизнеса — от поставки сырья и логистики до реализации продукции через оптовых поставщиков в Астане и Алматы.

В результате обысков в цехе и торговых точках изъяты более 10 млн упаковок снюса, более 14 тонн табака, оборудование для производства и упаковки и ароматизаторы и ядовитые примеси.

В отношении организаторов и участников преступной группы начато досудебное расследование по статье 301−1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

говорится в сообщении