Пятилетняя девочка выпала из окна дома в Екатеринбурге

Сотрудники полиции установили, что две девочки играли в своей комнате. Они решили посмотреть на птиц. Пятилетняя девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. В результате падения из окна ребенок получил множественные травмы. Ее доставили в больницу № 9.