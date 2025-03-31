Пятилетняя девочка выпала из окна дома в Екатеринбурге

Он произошел утром 29 марта.
Как сообщают в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, девочка выпала из окна на третьем этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Комсомольской.
Сотрудники полиции установили, что две девочки играли в своей комнате. Они решили посмотреть на птиц. Пятилетняя девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. В результате падения из окна ребенок получил множественные травмы. Ее доставили в больницу № 9.
«Полиция Екатеринбурга в очередной раз обращается к жителям города по предупреждению случаев падения детей из окон, — добавили в ведомстве. — Чаще всего причиной несчастных случаев становятся невнимательность взрослых и москитные сетки, которые создают лишь видимость барьера».
«МК-Урал» ранее писал, что в Серове из окна на третьем этаже многоэтажного дома № 8 по улице Паровозников выпала 5-летняя девочка. Она осталась жива, скорая доставила ее в больницу.
В момент инцидента родители были дома, но халатность в их действиях не усматривается.