В Воронежской области умерла женщина, раненная во время взрыва газа в жилом доме

Пенсионерка стала третьей жертвой страшного ЧП. Из-за взрыва газа погибли сразу ее дочь и 19-летний внук. В больнице остается 19-летняя девушка, также находившаяся в доме во время ЧП. Во время взрыва газа травмы также получил 40-летний мужчина. Но его после курса лечения выписали домой.