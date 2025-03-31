Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области умерла женщина, раненная во время взрыва газа в жилом доме

63-летняя пенсионерка ушла из жизни, как и ее дочь и внук, погибшие во время взрыва в селе Елань-Колено Новохоперского района.

Источник: с сайта СУ СК России по Воронежской области

63-летняя женщина, получившая тяжелые травмы во время взрыва газа в жилом доме в селе Елань-Колено Новохоперского района 20 января, умерла в больнице. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Пенсионерка стала третьей жертвой страшного ЧП. Из-за взрыва газа погибли сразу ее дочь и 19-летний внук. В больнице остается 19-летняя девушка, также находившаяся в доме во время ЧП. Во время взрыва газа травмы также получил 40-летний мужчина. Но его после курса лечения выписали домой.

Предварительная причина ЧП — неправильное использование газового оборудования. В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти двум лицам».