В Воронежской области умерла женщина, раненная во время взрыва газа в жилом доме

63-летняя женщина, получившая тяжелые травмы во время взрыва газа в жилом доме в селе Елань-Колено Новохоперского района 20 января, умерла в больнице. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Пенсионерка стала третьей жертвой страшного ЧП. Из-за взрыва газа погибли сразу ее дочь и 19-летний внук. В больнице остается 19-летняя девушка, также находившаяся в доме во время ЧП. Во время взрыва газа травмы также получил 40-летний мужчина. Но его после курса лечения выписали домой.
Предварительная причина ЧП — неправильное использование газового оборудования. В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти двум лицам».