Смертельное ДТП произошло ночью в селе Греково-Тимофеевка Ростовской области

Смертельное ДТП произошло в селе Греково-Тимофеевка Ростовской области. Об этом 31 марта сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла около 23:55 ночи 29 марта. Предварительно, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21122» не выдержал безопасную скорость, из-за этого машина съехала в правую обочину и врезалась в бетонное препятствие.
— 38-летний водитель с травмами попал в больницу, его 21-летний пассажир погиб на месте, — рассказали в Госавтоинспекции.
Донских автолюбителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго придерживаться ПДД, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие необдуманные маневры, а также отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.