Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП произошло ночью в селе Греково-Тимофеевка Ростовской области

В Ростовской области в ночном ДТП погиб 21-летний пассажир «ВАЗа», есть пострадавший.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло в селе Греково-Тимофеевка Ростовской области. Об этом 31 марта сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла около 23:55 ночи 29 марта. Предварительно, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21122» не выдержал безопасную скорость, из-за этого машина съехала в правую обочину и врезалась в бетонное препятствие.

— 38-летний водитель с травмами попал в больницу, его 21-летний пассажир погиб на месте, — рассказали в Госавтоинспекции.

Донских автолюбителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго придерживаться ПДД, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие необдуманные маневры, а также отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.