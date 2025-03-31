Суд в Кишиневе заочно приговорил депутата Лозован к шести годам тюрьмы

Лозован является членом партии «Возрождение», которая входит в блок «Победа». В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Лозован депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о ее помещении под домашний арест, позже ее отпустили. В партии «Возрождение» тогда заявили, что таким образом власти пытаются «выбить» ее представителей из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года.
«Суд постановил: Лозован Ирина Михайловна признана виновной,… приговорена к шести годам лишения свободы», — говорится в оглашенном решении суда.
Решение было озвучено в отсутствие Лозован, которая не явилась на судебное заседание.
В прокуратуре считают, что партия «Возрождение» была «реанимирована» в 2023 году после нескольких лет бездействия для продвижения интересов лидера блока «Победа» Илана Шора, а тот факт, что «партия имеет пустые счета, но тем не менее действует, свидетельствует о том, что она незаконно получает деньги из России». В частности, Лозован якобы получила от Шора 30 тысяч евро, чтобы подкупить мэра города Окница и убедить его вступить в ряды партии «Возрождение».
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.