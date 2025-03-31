Суд в Кишиневе заочно приговорил депутата Лозован к шести годам тюрьмы

В прокуратуре считают, что партия «Возрождение» была «реанимирована» в 2023 году после нескольких лет бездействия для продвижения интересов лидера блока «Победа» Илана Шора, а тот факт, что «партия имеет пустые счета, но тем не менее действует, свидетельствует о том, что она незаконно получает деньги из России». В частности, Лозован якобы получила от Шора 30 тысяч евро, чтобы подкупить мэра города Окница и убедить его вступить в ряды партии «Возрождение».