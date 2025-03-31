На Урале завершено расследование дела о ДТП с автобусом детской хоккейной команды

Напомним, ДТП произошло 29 января, на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский трассы Екатеринбург — Нижний Тагил. По данным ГУ МВД по Свердловской области, спортсмены ехали в автобусе Yutong, у которого во время движения лопнуло колесо. В результате он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Citroen. От удара оба транспортных средства съехали в кювет.