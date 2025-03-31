На Урале завершено расследование дела о ДТП с автобусом детской хоккейной команды

Напомним, ДТП произошло 29 января, на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский трассы Екатеринбург — Нижний Тагил. По данным ГУ МВД по Свердловской области, спортсмены ехали в автобусе Yutong, у которого во время движения лопнуло колесо. В результате он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Citroen. От удара оба транспортных средства съехали в кювет.
Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в результате ДТП погибли 31-летний водитель, двое пассажиров автомобиля Citroen и 67-летний тренер хоккеистов Виталий Плешков.
По данным прокуратуры, индивидуальный предприниматель не организовал предрейсовый осмотр автобуса, а механик выпустил в эксплуатацию автобус с неисправными шинами. Водитель Евгений Лобов, не имея предрейсового техосмотра и инструктажа, превысил скорость.
Обвинения предъявлены в зависимости от роли каждого. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), выпуске в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства (ч. 3 ст. 266 УК РФ) и нарушении ПДД, повлекшие по неосторожности смерть людей (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее Невьянский городской суд отправил под домашний арест владельца автобуса Евгения Лобова до 27 июня.