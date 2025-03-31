Фигурант дела о подготовке покушения на Аксенова признал вину

По данным следствия, Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля Сергея Аксенова, чтобы подготовить и совершить покушение на него. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.