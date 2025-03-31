Фигурант дела о подготовке покушения на Аксенова признал вину

Фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова признал вину, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Одному из трех обвиняемых в подготовке покушения, Владимиру Боднарю, инкриминируют статьи о приготовлении к теракту и незаконные хранение и перевозку взрывчатых веществ и взрывных устройств.
По данным следствия, Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля Сергея Аксенова, чтобы подготовить и совершить покушение на него. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Владимир Боднарь полностью признал вину. Также он сообщил, что заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Прокурор подтвердил, что фигурант активно способствовал раскрытию дела.
Ранее прокуратура Крыма сообщала, что обвиняемые планировали использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, привезенные из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов. В феврале в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела.