Экс-замминистра ЖКХ Белгородской области получила восемь лет за взятку

Суд установил, что с ноября 2022 года по март 2024 года Новикова, действуя через своего супруга в качестве посредника, получила от директора ООО «ССМУ-3» взятку в размере 3 миллионов рублей, а также автомобиль и услуги имущественного характера. Кроме того, в рамках махинаций было фиктивное трудоустройство супруга. В общей сложности сумма взятки превысила 10,7 миллиона рублей. Эти средства были переданы в обмен на покровительство и содействие в заключении 80 договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов в Белгородской области.
«Свердловским районным судом г. Белгорода вынесен приговор в отношении бывшего заместителя министра ЖКХ Белгородской области Вероники Новиковой. Она признана виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)… Суд приговорил виновную к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10,7 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 8 лет», — говорится в сообщении прокуратуры.
Уточняется, что реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее восьмилетним ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор пока не вступил в законную силу.