Экс-замминистра ЖКХ Белгородской области получила восемь лет за взятку

Суд установил, что с ноября 2022 года по март 2024 года Новикова, действуя через своего супруга в качестве посредника, получила от директора ООО «ССМУ-3» взятку в размере 3 миллионов рублей, а также автомобиль и услуги имущественного характера. Кроме того, в рамках махинаций было фиктивное трудоустройство супруга. В общей сложности сумма взятки превысила 10,7 миллиона рублей. Эти средства были переданы в обмен на покровительство и содействие в заключении 80 договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов в Белгородской области.