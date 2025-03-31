На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве за граффити в Судже

По данным ведомства, курские полицейские завершили проверку по факту совершения противоправных действий блогером, который нанес граффити с нецензурными словами на зданиях в Суджанском районе. Установлено, что видео своей поездки и незаконных действий блогер опубликовал в интернете. Были установлены личность мужчины и его местонахождение. В связи с тем, что блогер не является жителем Курской области, для выяснения обстоятельств его пригласили в ближайший отдел полиции.