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На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве за граффити в Судже

КУРСК, 31 мар — РИА Новости. Полиция составила протокол о хулиганстве на блогера Акима Апачева за публикацию в интернете фото граффити с нецензурной бранью, нарисованных им в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, курские полицейские завершили проверку по факту совершения противоправных действий блогером, который нанес граффити с нецензурными словами на зданиях в Суджанском районе. Установлено, что видео своей поездки и незаконных действий блогер опубликовал в интернете. Были установлены личность мужчины и его местонахождение. В связи с тем, что блогер не является жителем Курской области, для выяснения обстоятельств его пригласили в ближайший отдел полиции.

«По факту хулиганских действий блогера в полиции была проведена проверка. Специалисты подготовили лингвистическое исследование. Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. Дело об административном правонарушении передано в суд для рассмотрения и принятия решения», — сказали в ведомстве.

По ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) блогеру грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Апачев ранее принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити на стенах города.