На блогера Апачева составили протокол о хулиганстве за граффити в Судже

По данным ведомства, курские полицейские завершили проверку по факту совершения противоправных действий блогером, который нанес граффити с нецензурными словами на зданиях в Суджанском районе. Установлено, что видео своей поездки и незаконных действий блогер опубликовал в интернете. Были установлены личность мужчины и его местонахождение. В связи с тем, что блогер не является жителем Курской области, для выяснения обстоятельств его пригласили в ближайший отдел полиции.
«По факту хулиганских действий блогера в полиции была проведена проверка. Специалисты подготовили лингвистическое исследование. Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. Дело об административном правонарушении передано в суд для рассмотрения и принятия решения», — сказали в ведомстве.
По ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) блогеру грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
Апачев ранее принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити на стенах города.