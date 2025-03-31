В Перми выпал из окна и погиб маленький ребенок

Предварительно установлено, что вечером 30 марта в квартире на шестом этаже ребенок на непродолжительное время остался без присмотра матери — она была в другой комнате. Малыш самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна. Мальчик скончался от телесных повреждений на месте происшествия.