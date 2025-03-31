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В Перми выпал из окна и погиб маленький ребенок

В Дзержинском районе Перми проводится процессуальная проверка по факту падения мальчика 2022 года рождения из окна квартиры, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Предварительно установлено, что вечером 30 марта в квартире на шестом этаже ребенок на непродолжительное время остался без присмотра матери — она была в другой комнате. Малыш самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна. Мальчик скончался от телесных повреждений на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.