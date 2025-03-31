В Калининградской области закрыли кафе, где дети отравились шаурмой

Отмечается, что по согласованию с органами прокуратуры была проведена внеплановая выездная проверка. В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, создающие потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей, подтвержденные неудовлетворительными результатами лабораторных исследований готовой пищевой продукции. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6. КоАП РФ с применением меры временного запрета деятельности.