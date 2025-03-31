В Калининградской области закрыли кафе, где дети отравились шаурмой

КАЛИНИНГРАД, 31 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор закрыл кафе DENER HOUS в городе Гусеве под Калининградом, где трое воспитанников кадетской школы отравились шаурмой, сообщает пресс-служба ведомства.
«Деятельность кафе DENER HOUS в Гусеве приостановлена судом за нарушение санитарного законодательства. В связи с регистрацией трёх случаев острой кишечной инфекции у воспитанников филиала кадетской школы в городе Гусев, употреблявших шаверму в кафе DENER HOUS», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по согласованию с органами прокуратуры была проведена внеплановая выездная проверка. В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, создающие потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей, подтвержденные неудовлетворительными результатами лабораторных исследований готовой пищевой продукции. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6. КоАП РФ с применением меры временного запрета деятельности.
«Тридцать первого марта Гусевским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении: ИП Таджибаев Ж. Д. признан виновным в совершении административного правонарушения, вынесено постановление о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности кафе DENER HOUS… сроком на 90 суток», — добавили в пресс-службе.