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В Омске передали в суд дело на руководителей ликеро-водочного предприятия

Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 813 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение в отношении директора и фактического руководителя организации, занимающейся производством алкогольной продукции. По информации «КП Омск», речь идет о собственнике ликеро-водочного завода ОША" Владимире Веретено и директоре предприятия Андрее Аверченко. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 813 млн рублей.

По версии следствия, с февраля 2016 по март 2019 года в налоговую предоставлялась отчетность, в которой намеренно были занижены объемы произведнного и проданного в регионах России пива и пивных напитков. В целом — на 31 млн литров.

По ходатайству следствия, суд наложил арест на имущество обвиняемых и аффилированных с ними юридических лиц. Дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд.