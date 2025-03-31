Потенциально опасную рыбу на 13,5 млн рублей изъяли в Ростовской области

По данным ведомства, нарушительницей оказалась 29-летняя жительница Краснодарского края. В 2024 году она закупала рыбу у неизвестных людей, хранила в холодильниках, а потом продавала с грузовых машин в Ростове-на-Дону, Аксае, Батайске и Азове.