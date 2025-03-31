Потенциально опасную рыбу на 13,5 млн рублей изъяли в Ростовской области

В Ростовской области раскрыли нелегальную торговлю рыбой на миллионы рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
По данным ведомства, нарушительницей оказалась 29-летняя жительница Краснодарского края. В 2024 году она закупала рыбу у неизвестных людей, хранила в холодильниках, а потом продавала с грузовых машин в Ростове-на-Дону, Аксае, Батайске и Азове.
— Во время обыска у подозреваемой нашли более 11 тонн рыбной продукции в свежем и замороженном виде. В частности, изъяли форель и другую продукцию. Рыночная стоимость товара составила около 13,5 млн рублей, — рассказали в транспортной полиции.
Сейчас бизнес-леди грозит до 6 лет лишения свободы по статье о приобретении и сбыте товаров без маркировки в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). Расследование продолжается.