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22-летний водитель погиб в ДТП в Башкирии, два его пассажира в больнице

Авария произошла в Гафурийском районе.

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

В Гафурийском районе Башкирии в ДТП один человек погиб, еще двое в больнице, сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла около шести часов утра 31 марта на 3 км автодороги с. Имендяшево — д. Зилим-Караново. По предварительным данным, 22-летний местный житель за рулём «Лады Веста» ехал в направлении д. Зилим-Караново. Он не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения, а затем наехал на насыпь, примыкающую к дороге.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Его пассажиры, 21-летний парень и 27-летняя девушка, с различными травмами госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз.