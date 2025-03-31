22-летний водитель погиб в ДТП в Башкирии, два его пассажира в больнице

В Гафурийском районе Башкирии в ДТП один человек погиб, еще двое в больнице, сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла около шести часов утра 31 марта на 3 км автодороги с. Имендяшево — д. Зилим-Караново. По предварительным данным, 22-летний местный житель за рулём «Лады Веста» ехал в направлении д. Зилим-Караново. Он не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения, а затем наехал на насыпь, примыкающую к дороге.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Его пассажиры, 21-летний парень и 27-летняя девушка, с различными травмами госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз.