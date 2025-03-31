Шесть миллионов рублей выманили мошенники у жителей Башкирии

Так, одной из жертв стала пенсионерка. В Мелеузовском районе 62-летней женщине позвонил мужчина, представившийся работником энергоснабжающей организации. Он сообщил о необходимости продления договора на услуги и замены прибора учета электроэнергии. Для оформления заявки мошенник попросил пенсионерку сообщить код из пришедшего SMS-сообщения, что она и сделала.