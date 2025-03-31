Шесть миллионов рублей выманили мошенники у жителей Башкирии

Жители Башкирии продолжают отдавать свои деньги мошенникам. По информации пресс-службы МВД республики, за минувшие выходные аферисты обманули своих жертв на шесть миллионов рублей.
Так, одной из жертв стала пенсионерка. В Мелеузовском районе 62-летней женщине позвонил мужчина, представившийся работником энергоснабжающей организации. Он сообщил о необходимости продления договора на услуги и замены прибора учета электроэнергии. Для оформления заявки мошенник попросил пенсионерку сообщить код из пришедшего SMS-сообщения, что она и сделала.
Позже жительнице республики перезвонил другой мошенник, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что личные данные женщины оказались в руках преступников, и для защиты средств предложил перевести все накопления на специальный «безопасный счет». В результате обманутая пенсионерка лишилась 1,5 миллиона рублей.
Схожая схема обмана произошла в Уфе, где 71-летняя жительница города также перевела мошенникам свыше 1,5 миллиона рублей, поверив в необходимость открытия «нового банковского счета» по указанию лжесотрудника энергокомпании.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.