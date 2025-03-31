Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с микроавтобусом под Мариуполем

Полиция ДНР устанавливает обстоятельства ДТП с микроавтобусом под Мариуполем, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Донецкой народной республике.
Авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла на автодороге Мариуполь — Безыменное. В результате столкновения со спецмашиной пять пассажиров автобуса погибли, шесть человек получили травмы.
На месте ДТП работают сотрудники полиции.
Напомним, по информации Mash на Донбассе, микроавтобус ехал из Краснодарского края.
Мы писали, автобус Краснодар — Донецк попал в ДТП, 3 человека погибли, 27 пострадали. По предварительной информации, 59-летний водитель пассажирского автобуса не учел дорожные и погодные условия и не выбрал безопасную скорость. В результате он не справился с управлением, выехал через встречку за пределы проезжей части и опрокинулся.