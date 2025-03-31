Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с микроавтобусом под Мариуполем

Мы писали, автобус Краснодар — Донецк попал в ДТП, 3 человека погибли, 27 пострадали. По предварительной информации, 59-летний водитель пассажирского автобуса не учел дорожные и погодные условия и не выбрал безопасную скорость. В результате он не справился с управлением, выехал через встречку за пределы проезжей части и опрокинулся.