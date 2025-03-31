Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары дала интервью в суде: «Попала под влияние неправильных людей»

«Тяжело осознавать, что я попала под влияние неправильных людей, что меня и привело к этому всему», — сказала Екатерина в слезах, отвечая на вопрос, раскаивается ли она в содеянном.
На вопрос о том, кто является ее сообщниками, Екатерина лишь подтвердила, что они сейчас находятся за границей, и опровергла данные о том, что с одним из них ее могли связывать романтические отношения. Давать более подробную информацию девушка отказалась, ссылаясь на тайну следствия.
При этом обвиняемая ответила «нет» на вопрос, были ли мотивом преступления деньги и наследство. А также дала отрицательный ответ на вопрос, ставила ли она целью убийство родных (ранее в СМИ появилась информация, что Екатерина якобы намеревалась лишь одурманить бабушку и дедушку, а не лишать их жизни).
Кроме того, фигурантка прокомментировала обнародованную на телевидении переписку с родственниками, которая содержала оскорбления со стороны девушки.
«Это было очень давно. Это было, еще когда я жила в Израиле и мы выясняли наши семейные отношения», — отметила она.
Напомним, согласно решению суда, Екатерине предстоит провести под стражей еще два месяца. Во время заседания девушка просила изменить меру пресечения на домашний арест.
«Мне очень тяжело, что из-за этой ситуации, из-за этой компании я лишилась самого дорогого — своего сына. Я его очень люблю. Я им занималась на протяжении всей жизни. Особенно после тяжелого развода», — добавила обвиняемая.