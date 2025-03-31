Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары дала интервью в суде: «Попала под влияние неправильных людей»

На вопрос о том, кто является ее сообщниками, Екатерина лишь подтвердила, что они сейчас находятся за границей, и опровергла данные о том, что с одним из них ее могли связывать романтические отношения. Давать более подробную информацию девушка отказалась, ссылаясь на тайну следствия.