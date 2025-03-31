В Уфе автобус с 20 пассажирами протаранил столб

По информации ведомства, 45-летний водитель пассажирского «НефАз» ехал по проспекту Октября и на остановке «Бульвар Славы» врезался в столб ЛЭП. В момент ДТП в салоне автобуса находились 20 человек, из них пятерых на машинах скорой доставили в больницу.