В Уфе автобус с 20 пассажирами протаранил столб

В Уфе произошла авария с участием пассажирского автобуса № 74. В результате ДТП пять человек пострадало, сообщает столичная Госавтоинспекция.
По информации ведомства, 45-летний водитель пассажирского «НефАз» ехал по проспекту Октября и на остановке «Бульвар Славы» врезался в столб ЛЭП. В момент ДТП в салоне автобуса находились 20 человек, из них пятерых на машинах скорой доставили в больницу.
По факту ДТП начато разбирательство.
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