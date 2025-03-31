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В Уфе автобус с 20 пассажирами протаранил столб

В аварии с пассажирским автобусом пострадало пять человек.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошла авария с участием пассажирского автобуса № 74. В результате ДТП пять человек пострадало, сообщает столичная Госавтоинспекция.

По информации ведомства, 45-летний водитель пассажирского «НефАз» ехал по проспекту Октября и на остановке «Бульвар Славы» врезался в столб ЛЭП. В момент ДТП в салоне автобуса находились 20 человек, из них пятерых на машинах скорой доставили в больницу.

По факту ДТП начато разбирательство.

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