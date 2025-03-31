В МЧС объяснили причину появления дыма на железнодорожном вокзале Симферополя

Ранее «МК в Крыму» писал, что 9 марта в Севастополе произошел пожар на третьем этаже многоквартирного дома. Вскрыв дверь квартиры, где был очаг возгорания, сотрудники ведомства нашли внутри мужчину без признаков жизни. Врачи констатировали его смерть.