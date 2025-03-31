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В МЧС объяснили причину появления дыма на железнодорожном вокзале Симферополя

На железнодорожном вокзале Симферополя произошло короткое замыкание контактной рельсы электропоезда, что привело к хлопку и задымлению.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

Угрозы нет, обошлось без пострадавших. На месте работают профильные службы.

Ранее «МК в Крыму» писал, что 9 марта в Севастополе произошел пожар на третьем этаже многоквартирного дома. Вскрыв дверь квартиры, где был очаг возгорания, сотрудники ведомства нашли внутри мужчину без признаков жизни. Врачи констатировали его смерть.

14 января в Симферопольском районе Крыма из-за короткого замыкания в новогодней елке произошел пожар в частном доме.

Напомним, в Керчи на шоссе Героев Сталинграда произошло задымление автомобиля в пути следования. Пожар тушили на площади 5 квадратных метров.