В МЧС объяснили причину появления дыма на железнодорожном вокзале Симферополя

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Крыму.
Угрозы нет, обошлось без пострадавших. На месте работают профильные службы.
Ранее «МК в Крыму» писал, что 9 марта в Севастополе произошел пожар на третьем этаже многоквартирного дома. Вскрыв дверь квартиры, где был очаг возгорания, сотрудники ведомства нашли внутри мужчину без признаков жизни. Врачи констатировали его смерть.
14 января в Симферопольском районе Крыма из-за короткого замыкания в новогодней елке произошел пожар в частном доме.
Напомним, в Керчи на шоссе Героев Сталинграда произошло задымление автомобиля в пути следования. Пожар тушили на площади 5 квадратных метров.