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Пять пассажиров микроавтобуса из Краснодара погибли в аварии в ДНР

В микроавтобусе из Краснодара, попавшем в аварию в ДНР, ехали 11 пассажиров и водитель.

Источник: Комсомольская правда

Пять пассажиров микроавтобуса из Краснодара погибли в аварии в ДНР. Всего в салоне находились 12 человек, включая водителя.

Авария произошло на трассе Р-280 Новороссия, между поселками Широкино и Бердянское, днем 31 марта. Предварительно, микроавтобус, который ехал из Краснодара в Мариуполь, столкнулся с дорожно-коммунальной техникой.

«По оперативной информации, пострадали 11 человек, из них пятеро, к сожалению, погибли. Одна женщина в медицинской помощи не нуждается», — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по ДНР.

Спасатели деблокировали двух погибших. На месте происшествия задействовали 7 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.

В настоящее время причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.