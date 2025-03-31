Пять пассажиров микроавтобуса из Краснодара погибли в аварии в ДНР. Всего в салоне находились 12 человек, включая водителя.
Авария произошло на трассе Р-280 Новороссия, между поселками Широкино и Бердянское, днем 31 марта. Предварительно, микроавтобус, который ехал из Краснодара в Мариуполь, столкнулся с дорожно-коммунальной техникой.
«По оперативной информации, пострадали 11 человек, из них пятеро, к сожалению, погибли. Одна женщина в медицинской помощи не нуждается», — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по ДНР.
Спасатели деблокировали двух погибших. На месте происшествия задействовали 7 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.
В настоящее время причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.