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Жительница Уфы пыталась спрятать наркотики во влагалище

В Уфе задержали женщину с наркотиками во влагалище.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали женщину, пытавшуюся скрыть запрещённые вещества при себе необычным способом. По информации Mash Batash, у уфимку нашли наркотики во влагалище.

При задержании подозреваемая категорически отрицала наличие у неё наркотических средств. Это вынудило сотрудников полиции направить её на принудительный медицинский осмотр в гинекологическое отделение 21-й городской больницы.

В ходе осмотра медицинскими работниками были обнаружены и изъяты два пакетика с метадоном, которые женщина хранила внутри тела. Общий вес изъятого вещества составил 0,2 грамма.

Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимую виновной в хранении наркотиков и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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