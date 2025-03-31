Крымчанин украл у администрации Евпатории 1 млн рублей: ему дали условный срок

В Евпатории 40-летнего жителя Симферопольского района признали виновным в мошенничестве на 1 млн рублей при реализации муниципальных контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
В 2020 году индивидуальный предприниматель заключил с управлением капитального строительства Евпатории четыре договора. Согласно контрактам, бизнесмен должен был выполнить проектно-изыскательские работы по демонтажу объектов.
«В соответствии с договорами он должен был провести государственную экспертизу достоверности определения сметной стоимости демонтажных работ», — отметили в прокуратуре.
Однако, как подчеркнули в надзорном ведомстве, это условие коммерсант не выполнил. Он предоставил подложные документы о полном выполнении работ, после чего незаконно получил из евпаторийского бюджета более 1 млн рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденному назначили испытательный срок на аналогичный период.
«Причиненный ущерб был взыскан Арбитражным судом Республики Крым по искам местной администрации», — говорится в сообщении.