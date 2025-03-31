«Просил деньги на похороны ребенка из хосписа, на срочную операцию отцу». В Молодечненском районе водитель маршрутки обманом выманил у пяти женщин 68 тысяч рублей

Водитель маршрутки выманил у пяти белорусок 68 000 рублей, говоря о трагедиях. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении говорится, что 48-летний житель Молодечненского района, работавший водителем маршрутки, оказался мастером обмана и манипуляция. Все начиналось с того, что мужчина во время поездок располагал к себе внешностью, «подвешенным» языком, умело входил в доверие. Он представлялся бывшим священником, говорил про трагическую гибель семьи в автокатастрофе. Также он сообщал и про свою почетную миссию — благотворительную деятельность в детском «Хосписе», который находится в Боровлянах под Минском.
Сообщается, что после знакомства с женщинами в маршрутках, общение переходило в соцсети. Мужчина проявлял заботу, внимание, признавался в симпатии и даже любви, однако никогда не переходил грань дозволенного. После этого от него начинали сыпаться просьбы и одна была трагичнее другой. Фигурант сообщал, что ему необходимы деньги на похороны ребенка из «Хосписа», на срочную операцию отцу в Германии, на реабилитацию данного родственника в Москве.
Доверчивые женщины отдавали последнее. Так, одна из пострадавших, у которой муж-инвалид и двое несовершеннолетних детей, потеряла более 16 000 долларов. Вторая — отдала все свои сбережения, которые собирали годами, на якобы «ремонт автомобиля». Речь идет про 7500 долларов. Третья белоруска на свое имя оформила кредитную карту «Халва» и отдала ее фигуранту.
«Зная бывшего сожителя своей очередной жертвы, он придумал историю о его якобы бедственном положении. Утверждая, что передает просьбу о помощи от имени экс-возлюбленного, он убедил женщину собрать крупную сумму», — добавили в СК.
Говорится, что женщина, не подозревая про обман, поверила словам мужчины. В последующем фигурант передал деньги по адресу, но не для решения финансовых проблем, а в качестве задатка за дом, который намеревался купить у сожителя.
Последней из пострадавших маршрутчик сказал про планы открыть свой маршрут, однако для реализации данного бизнеса у него хватает денег, чтобы приобрести микроавтобус. Женщина ему поверила и оформила на себя в банке кредит.
«Первые месяцы мужчина исправно платил проценты, а потом исчез, оставив ее один на один с долгом», — сказано в сообщении.
Женщины обратились в милицию после того, как обман раскрылся. Мужчина, зная, что в отношении него заведены уголовные дела, пустился в бега. Он был объявлен в розыск. Фигурант старался не привлекать к себе внимания, избегал контактов со знакомыми и продолжал скрываться. Однако в декабре 2024 года в момент обычной проверки документов сотрудники ГАИ остановили его авто. Мужчина был задержан.
«Всего в хитроумные мошеннические сети жителя Молодечненского района попалось 5 женщин. Обманным путем и злоупотребляя доверием он завладел их денежными средствами на общую сумму свыше 68 тысяч рублей», — обратили внимание в ведомстве.
Было установлено, что мужчина тратил украденные деньги на аренду комфортабельного жилья, обслуживание престижного автомобиля, покупку дорогих гаджетов. Действия водителя маршрутки были квалифицированы по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
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