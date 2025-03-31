«Просил деньги на похороны ребенка из хосписа, на срочную операцию отцу». В Молодечненском районе водитель маршрутки обманом выманил у пяти женщин 68 тысяч рублей

Сообщается, что после знакомства с женщинами в маршрутках, общение переходило в соцсети. Мужчина проявлял заботу, внимание, признавался в симпатии и даже любви, однако никогда не переходил грань дозволенного. После этого от него начинали сыпаться просьбы и одна была трагичнее другой. Фигурант сообщал, что ему необходимы деньги на похороны ребенка из «Хосписа», на срочную операцию отцу в Германии, на реабилитацию данного родственника в Москве.