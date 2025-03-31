Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавших в Литве трех американских военных нашли мертвыми

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Трое американских военных, пропавших на учениях в Литве, найдены мертвыми, поиск четвертого продолжается, сообщило командование армии США в Европе и Африке.

Источник: Reuters

Ранее в европейском и африканском командовании Вооружённых сил США (USAREUR-AF) заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, эта информация не была подтверждена официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что под водой обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.

«Трое американских солдат… были найдены мертвыми в Литве сегодня 31 марта. Солдаты, личности которых не раскрываются до уведомления ближайших родственников, пропали рано утром 25 марта в своем БРЭМ M88A2 Hercules во время проведения операции по ремонту и буксировке обездвиженного тактического транспортного средства. Поисково-спасательная операция оставшегося четвертого солдата продолжается», — говорится в сообщении на сайте командования.

Отмечается, что БРЭМ, в котором проводили операцию военные, был поднят из воды в понедельник.