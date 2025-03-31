Пропавших в Литве трех американских военных нашли мертвыми

Ранее в европейском и африканском командовании Вооружённых сил США (USAREUR-AF) заявили, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. Позже литовские СМИ сообщили, что военные могли погибнуть, эта информация не была подтверждена официально. Командование армии США в Европе в среду заявило, что под водой обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.
«Трое американских солдат… были найдены мертвыми в Литве сегодня 31 марта. Солдаты, личности которых не раскрываются до уведомления ближайших родственников, пропали рано утром 25 марта в своем БРЭМ M88A2 Hercules во время проведения операции по ремонту и буксировке обездвиженного тактического транспортного средства. Поисково-спасательная операция оставшегося четвертого солдата продолжается», — говорится в сообщении на сайте командования.
Отмечается, что БРЭМ, в котором проводили операцию военные, был поднят из воды в понедельник.