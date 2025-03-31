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На Верхних Андроновских прудах в Перми утонул ребенок

Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника, провалившегося под лед.

Источник: Комсомольская правда

На Верхних Андроновских прудах в Индустриальном районе Перми утонул ребенок. О происшествии стало известно сегодня, 31 марта, около 18.28. По данным краевого МЧС, под лед провалились двое детей. Очевидцы спасли одного ребенка, его госпитализировали. Тело второго достали спасатели.

Подробности также рассказали в региональном Следственном управлении СКР. По предварительной информации, 8-летний мальчик, гуляя со своим другом, вышел на лед пруда и провалился. Прохожим удалось вытащить ребенка из воды на берег. После чего ему провели реанимацию, однако это не помогло. Мальчик скончался на месте.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, а также назначают необходимые судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего в пруду организовала и прокуратура. Специалисты надзорного ведомства дадут оценку действиям ответственных лиц по обеспечению безопасного отдыха и пребывания детей на водоемах и в иных общественных местах. Также на контроле прокуратуры находится ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы.