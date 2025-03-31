На Верхних Андроновских прудах в Перми утонул ребенок

Подробности также рассказали в региональном Следственном управлении СКР. По предварительной информации, 8-летний мальчик, гуляя со своим другом, вышел на лед пруда и провалился. Прохожим удалось вытащить ребенка из воды на берег. После чего ему провели реанимацию, однако это не помогло. Мальчик скончался на месте.