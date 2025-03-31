Жителя Ростовской области отправили в СИЗО после смертельной поножовщины

В Ростовской области 38-летнего жителя поселка Мокрый Батай заподозрили в смертельной поножовщине. Мужчина уже находится под стражей, ему предъявили обвинение. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.
По данным следствия, вечером 28 марта 2025 года подозреваемый взял нож, надел перчатки и приехал домой к своему 52-летнему знакомому, с которым у него были неприязненные отношения. Гость напал на хозяина дома и нанес несколько ножевых ударов. В этот момент домой вернулась супруга пострадавшего, она спугнула убийцу.
Мужчина, получивший ножевые ранения, скончался ран в больнице.
Добавим, сейчас предполагаемого участника драки со смертельным исходом обвиняют по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ), ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.