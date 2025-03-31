В Белоруссии задержали американца, нелегально пересекшего границу

«При осуществлении функций погранконтроля на железнодорожной станции “Молодечно” минские таможенники выявили нарушителя границы. Двадцатисемилетний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов железнодорожного состава сообщением “Кена-Молодечно”, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
Отмечается, что мужчина оперативно задержан тревожной группой таможни во взаимодействии с сотрудниками Молодечненского РОВД и военизированной охраны Белорусской железной дороги.
Для дальнейших разбирательств нарушитель передан органам пограничной службы, говорится в сообщении таможенного комитета.
В Государственном пограничном комитете Белоруссии РИА Новости сообщили, что проводится разбирательство.
Иных подробностей не сообщается.