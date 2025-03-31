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В Белоруссии задержали американца, нелегально пересекшего границу

МИНСК, 31 мар — РИА Новости. Белорусские таможенники в одном из пустых вагонов поезда, прибывшего из Литвы, обнаружили гражданина США, нарушившего госграницу, сообщил в понедельник Государственный таможенный комитет Белоруссии.

Источник: Sputnik

«При осуществлении функций погранконтроля на железнодорожной станции “Молодечно” минские таможенники выявили нарушителя границы. Двадцатисемилетний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов железнодорожного состава сообщением “Кена-Молодечно”, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.

Отмечается, что мужчина оперативно задержан тревожной группой таможни во взаимодействии с сотрудниками Молодечненского РОВД и военизированной охраны Белорусской железной дороги.

Для дальнейших разбирательств нарушитель передан органам пограничной службы, говорится в сообщении таможенного комитета.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии РИА Новости сообщили, что проводится разбирательство.

Иных подробностей не сообщается.