В Белоруссии задержали американца, нелегально пересекшего границу

«При осуществлении функций погранконтроля на железнодорожной станции “Молодечно” минские таможенники выявили нарушителя границы. Двадцатисемилетний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов железнодорожного состава сообщением “Кена-Молодечно”, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.