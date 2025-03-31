Связал и ограбил: крымчанин с оружием залез в чужой дом

По данным надзорного ведомства, в октябре прошлого года мужчина заранее подготовил полимерные затяжки, веревки, биту и пневматический пистолет, а затем незаконно проник в домовладение к потерпевшим в селе Крыловка.
«Мужчина, связав жильцов дома, угрожал им пневматическим пистолетом. Он похитил из дома три мобильных телефона стоимостью 18 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Злоумышленника задержали правоохранители. Сакский районный суд приговорил его к пяти годам исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.