Связал и ограбил: крымчанин с оружием залез в чужой дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Житель Сакского района Крыма проник в чужой дом с пистолетом, связал жильцов и вынес три мобильных телефона. Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры региона, за это он отправится в колонию.