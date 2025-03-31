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Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Сибири» в гостях со счетом 0:2

Уфимский «Салават Юлаев» всухую проиграл «Сибири» в Новосибирске.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске состоялся третий матч серии плей-офф между местной «Сибирью» и уфимским «Салаватом Юлаевым», который завершился поражением гостей со счетом 0:2.

Хозяева открыли счет уже на 20-й секунде матча: после мощного броска Егора Аланова шайбу добил Алексей Яковлев. Несмотря на два удаления у «Сибири» в первом периоде, уфимцы не сумели воспользоваться численным преимуществом.

Во втором периоде в воротах новосибирской команды произошла замена — вместо получившего травму Антона Красоткина вышел Денис Костин. На 35-й минуте Тревор Мерфи был удален на 5 минут за удар клюшкой Никиты Зорькина, но «Салават Юлаев» вновь не смог реализовать большинство.

Решающий момент матча наступил на 54-й минуте, когда после удаления Михаила Науменкова Валентин Пьянов после передачи Трейлора Бэка установил окончательный счет 0:2.

Несмотря на поражение, уфимская команда сохраняет преимущество в серии — 2:1. Четвертая встреча состоится 2 апреля в Новосибирске.

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