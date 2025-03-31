Семье умершего от тока жителя Башкирии выплатят 900 тысяч рублей компенсации

В Башкирии республиканская прокуратура добилась в суде решения о возмещении морального вреда родным работника, погибшего от поражения электрическим током.
Трагический инцидент случился в июне 2020 года на производственном объекте. Сотрудник предприятия, выполнявший обязанности электромонтера по ремонту и обслуживанию электроустановок, погиб в результате несчастного случая. Расследование показало, что к трагедии привели грубые нарушения требований охраны труда и отсутствие должного контроля со стороны руководства компании.
В ходе судебного процесса прокурорские работники добились взыскания с предприятия компенсации в размере 900 тысяч рублей в пользу членов семьи погибшего. В настоящее время прокуратура осуществляет надзор за исполнением судебного решения о выплате назначенной суммы.
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