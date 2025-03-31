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В центре Челябинска столкнулись «скорая» и две иномарки

Участники ДТП не стали обращаться в больницу.

Источник: АиФ

Вечером 31 марта в центре Челябинска произошло столкновение машины «скорой помощи», Ford Focus и Changan. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

Очевидцы в соцсетях поделились кадрами с места ДТП. На фото видно, что «скорая» от удара опрокинулась набок, а у одной из иномарок раскурочен кузов.

По предварительной информации, за рулем Changan находился 54-летний мужчина. Водителю «скорой» оказалось 27 лет, а автомобилем Ford Focus управляла женщина 38 лет.

В результате ДТП автомобили получили повреждения. Участники аварии в больницу обращаться не стали. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося выясняются.