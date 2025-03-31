В Башкирии неделю назад пропал 32-летний Айрат Гайсин

По информации поисковиков, молодой человек ушел из дома еще 23 марта. С тех пор его родные ничего не знают о судьбе мужчины. По их словам, в день пропажи Айрат надел черную кожаную куртку, синие джинсы, синие кроссовки и черную шапку.