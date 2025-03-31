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В Башкирии неделю назад пропал 32-летний Айрат Гайсин

В Башкирии начались поиски молодого мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропал 32-летний Айрат Гайсин. О его исчезновении сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

По информации поисковиков, молодой человек ушел из дома еще 23 марта. С тех пор его родные ничего не знают о судьбе мужчины. По их словам, в день пропажи Айрат надел черную кожаную куртку, синие джинсы, синие кроссовки и черную шапку.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Если Вы обладаете информацией о местонахождении уфимца, просьба сообщить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.

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