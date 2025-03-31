Экс-главу сельсовета в Башкирии обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Помимо этого, обвиняемый организовал неправомерные заседания депутатов сельсовета, на которых были приняты решения о реализации земельного надела коммерческой структуре без проведения оценочной экспертизы и по цене ниже рыночной. На этих же собраниях утверждались бюджетные показатели на последующие периоды и повышался размер фонда оплаты труда для последующего премирования сотрудников.