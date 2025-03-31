Экс-главу сельсовета в Башкирии обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Прокуратура Башкирии сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководителя одного из сельских поселений Кушнаренковского района. Чиновнику инкриминируют мошеннические действия и создание препятствий для ведения бизнеса.
Следствием установлено, что в 2022—2023 годах ответственный лица заключал муниципальные контракты с ИП на выполнение работ по благоустройству территорий. Однако фактически покос травы вдоль дорог осуществлялся силами самой администрации и местных жителей, тогда как предприниматели, получившие оплату в размере около 400 тысяч рублей, перечисляли эти средства обратно чиновнику.
В одном из случаев коммерсант, добросовестно выполнивший работы по зимней уборке дорог, под давлением вернул 90 тысяч рублей, будучи введённым в заблуждение относительно законности таких требований.
Помимо этого, обвиняемый организовал неправомерные заседания депутатов сельсовета, на которых были приняты решения о реализации земельного надела коммерческой структуре без проведения оценочной экспертизы и по цене ниже рыночной. На этих же собраниях утверждались бюджетные показатели на последующие периоды и повышался размер фонда оплаты труда для последующего премирования сотрудников.
Материалы уголовного производства направлены в Кушнаренковский районный суд для рассмотрения по существу.
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