Под Самарой продолжают засыпать грунтом очаги задымления на мусорном полигоне

Напомним, сообщение о пожаре на полигоне ТБО поступило 28 марта в 18:45. Там горели бытовые отходы на площади 900 кв.м. Возгорание удалось локализовать в 20:30. В качестве его причины назван выброс свалочного газа. На месте ЧП побывал глава Волжского района Александр Шарков.