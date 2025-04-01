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Под Самарой продолжают засыпать грунтом очаги задымления на мусорном полигоне

В Самарской области из-за пожара на мусорном полигоне угрозы населенным пунктам нет.

Источник: минприроды Самарской области

В Самарской области продолжают засыпать грунтом очаги задымления на мусорном полигоне «Преображенка», где ищут останки убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Большая часть ликвидирована. Об этом сообщили в минприроды Самарской области.

«Сейчас на месте работают четыре бульдозера и камазы. Волжский район направил на полигон две единицы водовозной техники, от МЧС работает пожарная машина», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. Лаборатория «Природоохранного центра» продолжает замерять атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны полигона. На территории ближайшей жилой застройки загрязнений не обнаружили.

Напомним, сообщение о пожаре на полигоне ТБО поступило 28 марта в 18:45. Там горели бытовые отходы на площади 900 кв.м. Возгорание удалось локализовать в 20:30. В качестве его причины назван выброс свалочного газа. На месте ЧП побывал глава Волжского района Александр Шарков.