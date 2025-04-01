В Волгоградской области задержали пассажира маршрутки с наркотиками

Дорожные полицейские в ходе рейдовых мероприятий остановили на посту маршрутное такси.
Во время проверки служебная собака подала инспекторам отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции по Волгоградской области знак, что у одного из пассажиров микроавтобуса могут находиться при себе запрещенные вещества.
В результате личного досмотра у 36-летнего жителя Михайловки был найден пакет с белым порошкообразным веществом.
По результатам экспертизы, проведенной региональным ЭКЦ ГУ МВД, было установлено, что вещество, находившееся в пакете, является наркотическим средством — смесью, содержащей производное N-метилэфедрона.
По данному факту, как отметили в ГУ МВД по Волгоградской области, ведется проверка.