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В Волгоградской области задержали пассажира маршрутки с наркотиками

Инцидент произошел во время плановой проверки в Городищенском районе.

Дорожные полицейские в ходе рейдовых мероприятий остановили на посту маршрутное такси.

Во время проверки служебная собака подала инспекторам отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции по Волгоградской области знак, что у одного из пассажиров микроавтобуса могут находиться при себе запрещенные вещества.

В результате личного досмотра у 36-летнего жителя Михайловки был найден пакет с белым порошкообразным веществом.

По результатам экспертизы, проведенной региональным ЭКЦ ГУ МВД, было установлено, что вещество, находившееся в пакете, является наркотическим средством — смесью, содержащей производное N-метилэфедрона.

По данному факту, как отметили в ГУ МВД по Волгоградской области, ведется проверка.