На Кубани суд взыскал 2,4 млн рублей с «Водоканала» за гибель сотрудника

В 2024 году суд признал двух должностных лиц «Водоканала» виновными по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Им назначено условное лишение свободы с запретом занимать руководящие должности.