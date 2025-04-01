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Правоохранители назвали причину падения автомобиля с паркинга в Москве

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Женщина была за рулем автомобиля, упавшего с пятого этажа паркинга на западе Москвы, сообщили ТАСС в городском ГУ МВД. По предварительным данным, водитель нажала на газ вместо тормоза, уточнили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, сегодня около 20:30 [мск] на Крылатской улице произошло падение автомашины с пятого этажа многоэтажного паркинга. В результате женщина, находившаяся за рулем иномарки, погибла», — сказали в ведомстве. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в ДТП попал автомобиль Volkswagen. «Предварительно, водитель перепутала педали и нажала на газ вместо тормоза. После падения автомобиль загорелся», — рассказал собеседник агентства. Его потушили очевидцы огнетушителями до прибытия пожарных.