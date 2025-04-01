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В Волгограде «Газель» сбила подростка

Дорожный инцидент произошел 31 марта в Тракторозаводском районе областного центра.

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Газель» и пешехода случилось в 14.15 напротив дома № 1 по улице Бардина.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля «Газель» сбил 15-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП подросток получил травмы, его доставили в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Отмечается, что сотрудники полиции проводят расследование всех обстоятельств произошедшего.