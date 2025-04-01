В Волгограде «Газель» сбила подростка

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Газель» и пешехода случилось в 14.15 напротив дома № 1 по улице Бардина.
Согласно предварительным данным, водитель автомобиля «Газель» сбил 15-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП подросток получил травмы, его доставили в больницу.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Отмечается, что сотрудники полиции проводят расследование всех обстоятельств произошедшего.