Житель Сочи потерял 500 тысяч рублей после звонка лжеэлектрика

Житель Сочи стал жертвой хитрой схемы кибермошенников. Сначала мужчине поступил звонок от энергокомпании с рекомендацией поверки электросчетчика. После того как сочинец продиктовал электрикам код из СМС, последовал новый звонок, но уже с угрозами.
«В последующих звонках жертве сообщили, что его личные данные украдены и прислали фальшивую доверенность на управление его имуществом. Далее убедили снять все деньги и перевести на “безопасный счет”, — рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Выяснилось, что в обоих случаях мужчине звонили мошенники. В итоге доверчивый житель курорта потерял 500 тысяч рублей. Полиция проводит проверку.