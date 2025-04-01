Житель Сочи потерял 500 тысяч рублей после звонка лжеэлектрика

Житель Сочи стал жертвой хитрой схемы кибермошенников. Сначала мужчине поступил звонок от энергокомпании с рекомендацией поверки электросчетчика. После того как сочинец продиктовал электрикам код из СМС, последовал новый звонок, но уже с угрозами.