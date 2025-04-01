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Житель Сочи потерял 500 тысяч рублей после звонка лжеэлектрика

Почти полмиллиона рублей потерял житель Сочи из-за хитрой схемы мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Житель Сочи стал жертвой хитрой схемы кибермошенников. Сначала мужчине поступил звонок от энергокомпании с рекомендацией поверки электросчетчика. После того как сочинец продиктовал электрикам код из СМС, последовал новый звонок, но уже с угрозами.

«В последующих звонках жертве сообщили, что его личные данные украдены и прислали фальшивую доверенность на управление его имуществом. Далее убедили снять все деньги и перевести на “безопасный счет”, — рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что в обоих случаях мужчине звонили мошенники. В итоге доверчивый житель курорта потерял 500 тысяч рублей. Полиция проводит проверку.