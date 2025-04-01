Спустя три дня спасатели потушили пожар на полигоне в Усть-Лабинском районе

В Усть-Лабинском районе спасатели успешно потушили пожар на мусорном полигоне. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, в работах задействованы 6 сотрудников МЧС, а также спецтехника, включая два бульдозера, погрузчик и экскаватор.