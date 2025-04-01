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Спустя три дня спасатели потушили пожар на полигоне в Усть-Лабинском районе

На полигоне ТБО в Усть-Лабинском районе ликвидировали открытое горение.

Источник: Комсомольская правда

В Усть-Лабинском районе спасатели успешно потушили пожар на мусорном полигоне. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, в работах задействованы 6 сотрудников МЧС, а также спецтехника, включая два бульдозера, погрузчик и экскаватор.

Использование грузового транспорта ограничено из-за неблагоприятных погодных условий. В настоящее время наблюдается задымление на участке площадью 50 квадратных метров.

Напомним, что возгорание на Двубратском мусорном полигоне в Усть-Лабинском районе произошло 29 марта 2025 года. По информации оператора полигона, причиной пожара стал умышленный поджог.