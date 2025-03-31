Генералы Британии, Украины и Франции встретятся для укрепления Киева

«Встреча для “продвижения следующего этапа детального планирования” была согласована в ходе телефонного разговора между Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры вспомнили свой визит в Париж на прошлой неделе и согласились, что существует реальный импульс для поддержки безопасности Украины в долгосрочной перспективе», — пишет Rueters.