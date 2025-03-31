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Генералы Британии, Украины и Франции встретятся для укрепления Киева

Британские, французские и украинские военачальники встретятся в ближайшие дни, чтобы развить «реальный импульс» в усилиях по укреплению безопасности Украины. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Встреча высокопоставленных военных пройдет на Украине.

Британские, французские и украинские военачальники встретятся в ближайшие дни, чтобы развить «реальный импульс» в усилиях по укреплению безопасности Украины. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Встреча для “продвижения следующего этапа детального планирования” была согласована в ходе телефонного разговора между Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры вспомнили свой визит в Париж на прошлой неделе и согласились, что существует реальный импульс для поддержки безопасности Украины в долгосрочной перспективе», — пишет Rueters.

В последнее время Великобритания активно участвует в международных усилиях по укреплению безопасности Украины. Премьер-министр Кир Стармер уже провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом о необходимости оказания давления на Россию и усилил военное присутствие в регионе.