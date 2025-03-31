В Польше арестовали и депортировали пророссийского правозащитника Молчанова

Арест и депортация Кирилла Молчанова в Киев происходят на фоне ужесточения контроля за передвижением граждан. Ранее в марте текущего года украинские власти временно приостановили выдачу документов для выезда за границу журналистам и представителям культуры, подлежащим призыву, хотя позже и разрешили выезд при соблюдении определенных условий.