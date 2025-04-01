Стало известно, о чем поговорят главы МИД РФ и Китая

Россия и Китай продолжают укреплять взаимодействие.
На встрече в Москве главы Министерств иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров и Китая Ван И рассмотрят вопросы двусторонних отношений и обсудят международную повестку, в том числе пути разрешения кризиса на Украине. Об этом заявили в российском МИД.
«Главы внешнеполитических ведомств России и КНР обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях. Также коснутся наиболее актуальных вопросов международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве РФ.
Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И прибыл в Россию с официальным визитом, который продлится с 31 марта по 2 апреля. Визит осуществляется по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. По информации, предоставленной пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, в Кремле ожидают, что российский лидер Владимир Путин также проведет встречу с Ван И.
Как ранее писало URA.RU, Китай отказался присоединяться к российско-американским переговорам по стратегической стабильности. При этом Китайский дипломат Го Цзякунь выразил уверенность в том, что внешние обстоятельства не оказывают влияния на двусторонние отношения между Поднебесной и Россией, пишет «Царьград».