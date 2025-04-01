Стало известно, о чем поговорят главы МИД РФ и Китая

Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И прибыл в Россию с официальным визитом, который продлится с 31 марта по 2 апреля. Визит осуществляется по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. По информации, предоставленной пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, в Кремле ожидают, что российский лидер Владимир Путин также проведет встречу с Ван И.