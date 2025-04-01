Глава МИД Китая: на Украине отметилась тенденция к переговорам

«Несмотря на трудности на поле боя, заметна тенденция к началу мирных переговоров. Президенты Путин и Трамп уже провели два телефонных разговора, состоялись встречи рабочих групп из Москвы и Вашингтона, были серьезные обсуждения по урегулированию украинского кризиса и улучшению российско-американских отношений, достигнуты определенные договоренности», — отметил Ван И в беседе РИА Новости.