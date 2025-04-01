Глава МИД Китая: на Украине отметилась тенденция к переговорам

Ван И отметил стремление России к миру.
Сложная обстановка на украинском фронте вызывает беспокойство, однако Китай настаивает на необходимости мирных переговоров между сторонами конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
«Несмотря на трудности на поле боя, заметна тенденция к началу мирных переговоров. Президенты Путин и Трамп уже провели два телефонных разговора, состоялись встречи рабочих групп из Москвы и Вашингтона, были серьезные обсуждения по урегулированию украинского кризиса и улучшению российско-американских отношений, достигнуты определенные договоренности», — отметил Ван И в беседе РИА Новости.
Глава МИД Китая Ван И ранее подчеркивал сложность и запутанность коренных причин украинского конфликта, сравнивая их с метровым слоем льда, который не формируется за один день. Он также акцентировал важность переговорного процесса.