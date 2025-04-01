Зеленский попытался обвинить Россию в саботаже мирных инициатив

Зеленский сделал неаккуратное заявление.
Россия «откровенно издевается» над попытками западных партнеров продвигать мирные инициативы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«В Москве явно пренебрегают попытками наших партнеров продвигать мирную повестку… Это можно остановить только с помощью решительного давления, заставляя Россию идти на мирные переговоры», — заявил он в сообщении в своем telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за усиление давления на Россию со стороны западных стран. Ранее он уже подчеркивал значимость поддержки Великобритании в вопросах санкций против России.