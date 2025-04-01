Экс-глава Грузии предложила создать платформу сопротивления

31 марта URA.RU писало о многотысячной акции в Тбилиси против нынешнего правительства. Именно на нем выступала Саломе Зурабишвили. Проход на проспекте Руставели, где находится парламент, был перекрыт. В парламентском здании и на прилегающих территориях были привлечены допсилы полиции. Протесты проходят против нового президента страны Михаила Кавелашвили, который вступил в должность в конце декабря 2024 года.